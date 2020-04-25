Лукашенко: мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию
13:20 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая конституция Белоруссии будет принята в ближайшие пять лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу журналистам, посещая Гомельскую область.
"Вопрос конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию", - приводит его слова агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 13:45 25.04.2020
- Заболеваемость в Москве уже более недели в среднем остается на одном уровне - оперштаб
- 13:35 25.04.2020
- ВОЗ не может подтвердить наличие иммунитета у переболевших коронавирусом
- 13:10 25.04.2020
- Власти Москвы опровергли информацию о переполнении стационаров больными с COVID-19
- 13:00 25.04.2020
- Силуанов: Ресурсов у нас достаточно, резервы есть
- 12:45 25.04.2020
- Кудрин рассказал, до каких объемов может увеличится безработица в России
- 12:35 25.04.2020
- В ГУ МВД по Москве рассказали, сколько выявлено машин без пропусков
- 12:25 25.04.2020
- Глава МЭР: Далеко не весь бизнес сможет сохраниться, это очевидно
- 12:21 25.04.2020
- Парк скорой помощи в Подмосковье в ближайшее время пополнят 200 автомобилей
- 11:40 25.04.2020
- Посол Джон Салливан призвал Россию и США работать вместе
- 11:10 25.04.2020
- Власти Белоруссии займут у Всемирного банка 90 млн евро на борьбу с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать