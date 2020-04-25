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Лукашенко: мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию

13:20 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая конституция Белоруссии будет принята в ближайшие пять лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу журналистам, посещая Гомельскую область.

"Вопрос конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию", - приводит его слова агентство БелТА.

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