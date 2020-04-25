ВОЗ не может подтвердить наличие иммунитета у переболевших коронавирусом
13:35 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
семирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не может подтвердить, что переболевшие вызванным коронавирусом заболеванием приобретают иммунитет против повторного инфицирования. Об этом сообщила в субботу женевская штаб- квартира ВОЗ.
В ее информационном бюллетене говорится, что ВОЗ продолжает "рассматривать свидетельства реагирования антител на инфекцию SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа - прим. ТАСС)". Большинство проводимых исследований "показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу". Однако некоторые из переболевших "имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител", отмечает организация. "По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно из исследований не продемонстрировало, дает или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом", - указывает ВОЗ.
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