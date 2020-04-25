Заболеваемость в Москве уже более недели в среднем остается на одном уровне - оперштаб
13:45 25.04.2020 Источник: Интерфакс
В Москве за последние сутки выявлено 2612 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 39509, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в субботу.
Таким образом, заболеваемость в городе уже более недели в среднем остается на одном уровне, максимальное суточное значение - 3570 случаев - зарегистрировано 19 апреля.
Так, 18 апреля в Москве выявлено 2649 случаев заболевания коронавирусом, 19 апреля - 3570, 20 апреля - 2026, 21 апреля - 3083, 22 апреля - 2548, 23 апреля - 1959, 24 апреля - 2957. То есть в среднем за последние восемь дней регистрировалось по 2,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
По последним данным, в Москве вылечились от коронавируса 2735 человек. Между тем смертность от этой инфекции за неделю выросла в два раза - до 41 случая в пятницу. Всего в Москве скончались 366 человек, инфицированных коронавирусом.
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