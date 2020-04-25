Данные о распространении коронавируса в России и Москве на 25 апреля 2020
14:00 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 5 966, до 74 588, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Четвертый день подряд рост числа инфицированных в стране не превышает 10%, следует из данных штаба.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 74 588 случаев (+8,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 682 человека, за весь период - 6 250. За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умер 681 человек", - говорится в сообщении. В штабе отметили, что 2 915 (48,9%) новых пациентов не имеют симптомов.
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки возросло на 2 612, до 39 509. В Московской области выявили еще 605 случаев заражения, их общее количество составило 8 494, следует из данных штаба.
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