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НОВОСТИ

Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 30 августа - Лукашенко

14:30 25.04.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике переноситься не будут, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

"В отношении предстоящих в Беларуси президентских выборов. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - сказал в субботу Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

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