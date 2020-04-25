Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 30 августа - Лукашенко

14:30 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике переноситься не будут, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

"В отношении предстоящих в Беларуси президентских выборов. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - сказал в субботу Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.