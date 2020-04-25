Каких-то результатов от переговоров глав МИД в Нормандском формате Лавров не ожидает

15:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящие на следующей неделе переговоры в видеформате глав МИД нормандской четверки (Россия, Германия, Украина, Франция) вряд ли принесут результат. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции, - сказал он. - Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе. Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: "Давайте скорее собираться в Берлине".