Руководство страны довольно жестко поговорило с банкирами - Решетников

16:36 Источник: Интерфакс

Банки изначально неспешно включились в работу по выдаче льготных кредитов бизнесу, после чего состоялся "достаточно жесткий" разговоров с руководством страны и динамика выдачи кредитов ускорилась, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, когда банки только-только включались в программу (выдачи льготных кредитов и реструктуризации их), они "делали это не очень спешно".

"Достаточно жестко состоялся разговор с банками на уровне руководства страны", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Сейчас динамика совсем другая, и цифры роста (выдачи кредитов - ИФ) совсем другие, и доступность увеличилась. Но в то же время это требует постоянных усилий", - отметил Решетников.