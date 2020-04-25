Руководство страны довольно жестко поговорило с банкирами - Решетников
16:36 25.04.2020 Источник: Интерфакс
Банки изначально неспешно включились в работу по выдаче льготных кредитов бизнесу, после чего состоялся "достаточно жесткий" разговоров с руководством страны и динамика выдачи кредитов ускорилась, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По его словам, когда банки только-только включались в программу (выдачи льготных кредитов и реструктуризации их), они "делали это не очень спешно".
"Достаточно жестко состоялся разговор с банками на уровне руководства страны", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).
"Сейчас динамика совсем другая, и цифры роста (выдачи кредитов - ИФ) совсем другие, и доступность увеличилась. Но в то же время это требует постоянных усилий", - отметил Решетников.
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