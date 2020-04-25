Глава МЭР прогнозирует дефицит бюджета РФ в 5-6% ВВП
17:00 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит бюджета РФ в 2020 году пока оценивается в 5-6% ВВП, к концу мая будет представлен уточненный макропрогноз, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Помощь гражданам - она никогда не исчезала, она только нарастала у нас от года к году. Почему у нас такой дефицит бюджета? 5-6% ВВП - такие оценки (на 2020 год - ИФ). Потому что за последние годы действительно, бюджет стал еще более социальным. У нас доля социальных выплат, у нас уровень социальных выплат за последние годы существенно увеличился. И основная задача государства вот в этих условиях - обеспечить ритмичность, бесперебойность этих выплат", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Ранее в пятницу Решетников оценивал возможный дефицит бюджета в 2020 году в 4,5-5% ВВП.
НОВОСТИ
- 17:25 25.04.2020
- Без пропусков в Москве ездят 8% автомобилей - Дептранс
- 16:36 25.04.2020
- Руководство страны довольно жестко поговорило с банкирами - Решетников
- 15:56 25.04.2020
- Каких-то результатов от переговоров глав МИД в Нормандском формате Лавров не ожидает
- 14:30 25.04.2020
- Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 30 августа - Лукашенко
- 14:00 25.04.2020
- Данные о распространении коронавируса в России и Москве на 25 апреля 2020
- 13:45 25.04.2020
- Заболеваемость в Москве уже более недели в среднем остается на одном уровне - оперштаб
- 13:35 25.04.2020
- ВОЗ не может подтвердить наличие иммунитета у переболевших коронавирусом
- 13:20 25.04.2020
- Лукашенко: мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию
- 13:10 25.04.2020
- Власти Москвы опровергли информацию о переполнении стационаров больными с COVID-19
- 13:00 25.04.2020
- Силуанов: Ресурсов у нас достаточно, резервы есть
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать