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Глава МЭР прогнозирует дефицит бюджета РФ в 5-6% ВВП

17:00 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета РФ в 2020 году пока оценивается в 5-6% ВВП, к концу мая будет представлен уточненный макропрогноз, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Помощь гражданам - она никогда не исчезала, она только нарастала у нас от года к году. Почему у нас такой дефицит бюджета? 5-6% ВВП - такие оценки (на 2020 год - ИФ). Потому что за последние годы действительно, бюджет стал еще более социальным. У нас доля социальных выплат, у нас уровень социальных выплат за последние годы существенно увеличился. И основная задача государства вот в этих условиях - обеспечить ритмичность, бесперебойность этих выплат", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Ранее в пятницу Решетников оценивал возможный дефицит бюджета в 2020 году в 4,5-5% ВВП.

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