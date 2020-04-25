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НОВОСТИ

Без пропусков в Москве ездят 8% автомобилей - Дептранс

17:25 25.04.2020 Источник: Интерфакс

Количество автомобилей, которые ездят по Москве без пропусков, снижается, заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"1,9 млн автомобилей накануне передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, количество автомобилей без пропусков продолжает снижаться, и это хорошая тенденция.

"Но просим тех, кто ещё не оформил пропуск или не привязал его к номеру автомобиля, сделать это как можно быстрее", - добавили в департаменте.

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