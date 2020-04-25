Лидеры России и США приняли совместное заявление по случаю годовщины встречи на Эльбе
18:36 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима, - говорится в документе. - <...> "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт".
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