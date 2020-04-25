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Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности ИП

19:45 25.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что срок исполнения поручения - 30 апреля.

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