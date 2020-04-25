Минздраву поручено создать единые критерии госпитализации при COVID-19

20:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 27 апреля подготовить предложения по единым критериям госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения заболевания. Об этом говорится в решениях итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля, опубликованных на сайте правительства в субботу.

"Минздраву России, Роспотребнадзору подготовить предложения по единым критериям госпитализации в медицинские организации лиц с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения заболевания. Срок - 27 апреля 2020 года", - говорится в документе.