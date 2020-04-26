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Израиль: Подвергшийся критике глава минздрава Яаков Лицман подал в отставку

09:30 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил в субботу, что подает в отставку. Об этом сообщает государственное израильское радио "Кан".

По его информации, Лицман проинформировал о своем решении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства.

Ранее министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сам Лицман заразился коронавирусом и перенес заболевание без осложнений, находясь дома. При этом 12-й канал израильского ТВ утверждает со ссылкой на источники в политическом окружении Лицмана, что решение покинуть министерство не было связано с подобной критикой.

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