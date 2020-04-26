Израиль: Подвергшийся критике глава минздрава Яаков Лицман подал в отставку
09:30 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил в субботу, что подает в отставку. Об этом сообщает государственное израильское радио "Кан".
По его информации, Лицман проинформировал о своем решении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства.
Ранее министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сам Лицман заразился коронавирусом и перенес заболевание без осложнений, находясь дома. При этом 12-й канал израильского ТВ утверждает со ссылкой на источники в политическом окружении Лицмана, что решение покинуть министерство не было связано с подобной критикой.
НОВОСТИ
- 20:34 25.04.2020
- Минздраву поручено создать единые критерии госпитализации при COVID-19
- 19:45 25.04.2020
- Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности ИП
- 18:36 25.04.2020
- Лидеры России и США приняли совместное заявление по случаю годовщины встречи на Эльбе
- 17:25 25.04.2020
- Без пропусков в Москве ездят 8% автомобилей - Дептранс
- 17:00 25.04.2020
- Глава МЭР прогнозирует дефицит бюджета РФ в 5-6% ВВП
- 16:36 25.04.2020
- Руководство страны довольно жестко поговорило с банкирами - Решетников
- 15:56 25.04.2020
- Каких-то результатов от переговоров глав МИД в Нормандском формате Лавров не ожидает
- 14:30 25.04.2020
- Выборы президента Белоруссии пройдут не позднее 30 августа - Лукашенко
- 14:00 25.04.2020
- Данные о распространении коронавируса в России и Москве на 25 апреля 2020
- 13:45 25.04.2020
- Заболеваемость в Москве уже более недели в среднем остается на одном уровне - оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать