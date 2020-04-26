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К исполнению обязанностей Борис Джонсон вернется 27 апреля - агентство

09:40 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, вернется к исполнению обязанностей 27 апреля. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства, передает в субботу агентство Рейтер.

Ранее в тот же день телеканал "Скай ньюс", цитируя источник на Даунинг-стрит, информировал, что Джонсон "готов немедленно взяться за дело" и "вернуться к своему обычному графику". Несколько дней назад о возвращении Джонсона на работу 27 апреля сообщила газета "Дейли телеграф".

По словам представителя Даунинг-стрит, премьер-министр провел в пятницу встречу со своими советниками. "Джонсон получил самую последнюю информацию относительно прогресса, которого Великобритания достигла в борьбе против коронавируса", - приводит его слова "Скай ньюс". Источник телеканала сообщил, что Джонсон ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполняет его обязанности.

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