Пентагон сомневается в способности иранского спутника предоставлять разведданные

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запущенный Ираном в космос военный спутник вряд ли способен предоставлять разведывательные данные. Такое мнение разместил в субботу на своей странице в "Твиттере" командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

"Космические силы продолжают отслеживать два объекта, <...> связанные с произведенным Ираном космическим запуском", - отметил он. Речь идет о самом спутнике Noor ("Нур"), который, по словам генерала, является малым космическим аппаратом стандарта CubeSat ("Кубсат") или микроспутником, а также о ступени ракеты Qased ("Касед"). "Иран заявляет, что он [спутник] может производить съемку. На самом деле это вращающаяся в космосе веб-камера. Вряд ли [она] предоставляет разведданные", - заключил командующий.