РПЦ призывает женщин не перечить мужьям

10:45 Источник: Интерфакс

Глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон (Шатов) высказал мнение, что во избежание конфликтов в семье жена не должна делать мужу замечаний."Как жить в послушании мужу, меня спрашивают. Нужно для начала перестать делать замечания", - сказал иерарх в прямом эфире в интернете. При этом он рекомендовал женщинам наложить на себя наказание за замечания супругу: "Например, дать такое обещание Богу: если я делаю замечание, то я делаю вечером 10 поклонов, несмотря на Пасху, или целый день не ем шоколад, или не сижу в интернете".