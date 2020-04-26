За прошедшие сутки в Москве вылечилось от коронавируса еще 128 человек
11:45 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175 человек. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 128 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 175", - сказала Ракова.
Заммэра добавила, что в каждом конкретном случае инфицирования лечение назначает врач, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания и в соответствии с российскими и международными рекомендациями. После лечения проводятся специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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