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Шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер после продолжительной болезни

12:45 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из самых известных в мире шведских авторов, писатель и драматург Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Это в воскресенье подтвердила его семья газете "Дагенс нюхетер".

Произведения Энквиста хорошо известны за рубежом. Он написал более двадцати романов, девять драм и пять киносценариев.

"Значение Энквиста для культурной жизни Швеции с 1960-х годов невозможно преувеличить. Он создал модель для социально ангажированного литератора, которая повлияла на поколения молодых писателей", - прокомментировал кончину писателя глава культурного раздела издания Бьорн Виман.

Энквист вырос на севере Швеции, учился в Упсальском университете, который окончил со степенью магистра философии. Потом он работал журналистом. Энквист профессионально писал и про спорт: он занимался легкой атлетикой, входил в Швеции в пятерку лучших прыгунов в высоту (его рекорд - 1,97 метра). Первый его роман был издан в 1961 году, а с 1977 года Энквист занимался исключительно литературным трудом.

Его романы написаны в жанре интеллектуальной исторической прозы. На русском языке изданы "Визит лейб- медика","Библиотека капитана Немо" (1991), "Пятая зима магнетизера. Низверженный ангел", "Книга о Бланш и Мари".

Энквист написал несколько киносценариев, по которым снимали фильмы известные режиссеры Билле Аугуст и Ян Труэль. Его романы и пьесы были экранизированы, а по драме "Создатели образов" (1998) о Сельме Лагерлёф поставил одноименный телефильм Ингмар Бергман.

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