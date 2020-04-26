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НОВОСТИ

Официальной информации о болезни Ким Чен Ына у посольство КНДР в Москве нет

13:45 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство КНДР в Москве на утро воскресенья не располагает данными об ухудшении здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, а ориентироваться в таких вопросах надо на официальную информацию. Об этом заявил ТАСС руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

"Я сегодня разговаривал с посольством, вы знаете, появились некие публикации (о здоровье Ким Чен Ына). Мы опираемся только на официальную информацию, официальной информации о болезни руководителя (КНДР) нет. Я сегодня с утра общался с сотрудниками посольства", - уточнил он.

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