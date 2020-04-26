0
0
87
НОВОСТИ

При пожаре в Тайбэе свыше 50 были госпитализированы, пятеро погибли - агентство

14:45 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее пяти человек погибли, свыше 50 были госпитализированы в воскресенье в результате пожара в Тайбэе - административном центре Тайваня. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Возгорание произошло в караоке-клубе, занимавшем девять этажей в 14-этажном здании. На место происшествия прибыли 55 пожарных машин и карет скорой помощи. На борьбу с огнем ушло полчаса. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как критическое.

Причина инцидента расследуется. Здание проходило проверку пожарной инспекции в конце марта. Несмотря на это, клиенты караоке-клуба утверждают, что не слышали звуки оповещения системы пожарной сигнализации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 26.04.2020
В России снизились темпы роста числа заразившихся коронавирусом - Попова
0
71
14:15 26.04.2020
На следующей неделе Путин сделает новое заявление по ситуации с коронавирусом - Песков
0
204
13:45 26.04.2020
Официальной информации о болезни Ким Чен Ына у посольство КНДР в Москве нет
0
201
13:29 26.04.2020
"Роснефть" проводит масштабные исследования арктических животных
0
206
13:15 26.04.2020
В России за сутки число заразившихся коронавирусом возросло до 80 949 - оперштаб
0
249
12:45 26.04.2020
Шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер после продолжительной болезни
0
265
12:15 26.04.2020
В китайском городе Ухань выписаны из больниц все пациенты с коронавирусом
0
248
11:45 26.04.2020
За прошедшие сутки в Москве вылечилось от коронавируса еще 128 человек
0
304
11:15 26.04.2020
После спада в 7-8% российская экономика восстановится и будет работать нормально - Кудрин
0
335
10:45 26.04.2020
РПЦ призывает женщин не перечить мужьям
0
443

Возврат к списку