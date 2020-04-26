При пожаре в Тайбэе свыше 50 были госпитализированы, пятеро погибли - агентство

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее пяти человек погибли, свыше 50 были госпитализированы в воскресенье в результате пожара в Тайбэе - административном центре Тайваня. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Возгорание произошло в караоке-клубе, занимавшем девять этажей в 14-этажном здании. На место происшествия прибыли 55 пожарных машин и карет скорой помощи. На борьбу с огнем ушло полчаса. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как критическое.

Причина инцидента расследуется. Здание проходило проверку пожарной инспекции в конце марта. Несмотря на это, клиенты караоке-клуба утверждают, что не слышали звуки оповещения системы пожарной сигнализации.