На следующей неделе Путин сделает новое заявление по ситуации с коронавирусом - Песков

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой ведущий передачи Владимир Соловьев выложил в своем Telegram-канале.

"Я думаю, что на этой неделе (с 27 апреля по 3 мая - прим. ТАСС) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив", - сказал представитель Кремля.