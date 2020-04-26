0
0
35
НОВОСТИ

В России снизились темпы роста числа заразившихся коронавирусом - Попова

15:15 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он (режим самоизоляции - прим. ТАСС) дал очень много. Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня мы [видим темпы прироста] меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат", - сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 26.04.2020
При пожаре в Тайбэе свыше 50 были госпитализированы, пятеро погибли - агентство
0
112
14:15 26.04.2020
На следующей неделе Путин сделает новое заявление по ситуации с коронавирусом - Песков
0
204
13:45 26.04.2020
Официальной информации о болезни Ким Чен Ына у посольство КНДР в Москве нет
0
201
13:29 26.04.2020
"Роснефть" проводит масштабные исследования арктических животных
0
206
13:15 26.04.2020
В России за сутки число заразившихся коронавирусом возросло до 80 949 - оперштаб
0
249
12:45 26.04.2020
Шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер после продолжительной болезни
0
265
12:15 26.04.2020
В китайском городе Ухань выписаны из больниц все пациенты с коронавирусом
0
248
11:45 26.04.2020
За прошедшие сутки в Москве вылечилось от коронавируса еще 128 человек
0
304
11:15 26.04.2020
После спада в 7-8% российская экономика восстановится и будет работать нормально - Кудрин
0
335
10:45 26.04.2020
РПЦ призывает женщин не перечить мужьям
0
443

Возврат к списку