В России снизились темпы роста числа заразившихся коронавирусом - Попова

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он (режим самоизоляции - прим. ТАСС) дал очень много. Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня мы [видим темпы прироста] меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат", - сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".