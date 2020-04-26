В России снизились темпы роста числа заразившихся коронавирусом - Попова
15:15 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Он (режим самоизоляции - прим. ТАСС) дал очень много. Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня мы [видим темпы прироста] меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат", - сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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