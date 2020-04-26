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На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

15:45 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умерший на 80-м году жизни известный итальянский журналист Джульетто Кьеза на протяжении многих лет отстаивал свои убеждения, был человеком удивительной силы духа и образцовой порядочности. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это был человек удивительной силы духа, образцовой порядочности и высочайшего профессионализма. На протяжении многих десятилетий он отстаивал свои убеждения, не уступая напору толпы и натиску властей. Сохраняя совесть в себе и возвращая ее по мере возможности окружающим", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

"Нам будет вас не хватать, Джульетто. Вечная память и спасибо за все", - добавил сенатор.

Известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью от инфаркта. Эту информацию подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.

Кьеза был хорошо известен в России, где в разные годы представлял ведущие издания. Сначала был корреспондентом "Униты", затем газеты "Стампа" и ряда телевизионных каналов. Кьеза стал свидетелем болезненных событий, связанных с распадом СССР. Именно он задавал острые вопросы на пресс-конференциях представителям тогдашнего руководства. Его связывала дружба с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, у которого Кьеза не раз брал интервью. Журналист часто бывал в РФ и считался одним из самых авторитетных специалистов в области политики современной России и ситуации в стране.

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