0
0
58
НОВОСТИ

Зеленский посетил Чернобыльскую зону и наградил спасателей, тушивших пожар

16:45 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье Чернобыльскую зону отчуждения и наградил спасателей, которые принимали участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, президент встретился с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды", - добавили в президентском офисе.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал президент. Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. гектаров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:15 26.04.2020
В Курске умер епископ с диагностированным коронавирусом
0
116
15:45 26.04.2020
На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
0
153
15:15 26.04.2020
В России снизились темпы роста числа заразившихся коронавирусом - Попова
0
223
14:45 26.04.2020
При пожаре в Тайбэе свыше 50 были госпитализированы, пятеро погибли - агентство
0
223
14:15 26.04.2020
На следующей неделе Путин сделает новое заявление по ситуации с коронавирусом - Песков
0
348
13:45 26.04.2020
Официальной информации о болезни Ким Чен Ына у посольство КНДР в Москве нет
0
276
13:29 26.04.2020
"Роснефть" проводит масштабные исследования арктических животных
0
277
13:15 26.04.2020
В России за сутки число заразившихся коронавирусом возросло до 80 949 - оперштаб
0
336
12:45 26.04.2020
Шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер после продолжительной болезни
0
331
12:15 26.04.2020
В китайском городе Ухань выписаны из больниц все пациенты с коронавирусом
0
314

Возврат к списку