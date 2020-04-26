Зеленский посетил Чернобыльскую зону и наградил спасателей, тушивших пожар

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье Чернобыльскую зону отчуждения и наградил спасателей, которые принимали участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, президент встретился с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды", - добавили в президентском офисе.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал президент. Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. гектаров.