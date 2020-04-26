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В Курске умер епископ с диагностированным коронавирусом

16:15 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, умер в больнице им. Семашко в Курске. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Владыка Вениамин скончался, это правда", - сказал он.

По его словам, причина смерти уточняется, но по предварительным данным смерть наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Курской области, епископ несколько дней находился в больнице имени Семашко, у него был диагностирован коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний. "Окончательное заключение о причинах смерти будет несколько позже", - сказали в пресс-службе.

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