Менее 40% французов верят, что власти справиться с кризисом - СМИ

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 39% французов верят в то, что власти страны смогут эффективно справиться с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье в газете "Журналь дю диманш" данные опроса службы Ifop (ИФОП).

По данным социологов, это на 7 п. п. меньше, чем было зафиксировано неделею назад. Как отмечают исследователи, происходит также и снижение числа французов, которые убеждены в том, что правительство способно оказать эффективную помощь компаниям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии (46% респондентов, - 6 п. п. за неделю).

Как отметил заместитель генерального директора Ifop Фредерик Даби, "французы также испытывают беспокойство по поводу неопределенности в вопросе возвращения их детей в школу и сроков летних каникул". Опрос был проведен 21-22 апреля, в нем приняли участие свыше тысячи респондентов старше 18 лет.

Как ранее сообщил Матиньонский дворец, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит 28 апреля план по выходу страны из режима самоизоляции, который действует в стране с 17 марта.