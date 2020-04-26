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ОПЕК рассчитывает на цену в $40 за баррель ко второй половине 2020 года

18:30 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена барреля сырой нефти к середине нынешнего года составит около 40 долларов. Об этом, как передал новостной портал "Шафак ньюс", заявил в воскресенье министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

"Организация [ОПЕК] рассчитывает, что уровень цен на нефть составит около 40 долларов за баррель ко второй половине нынешнего года", - отметил Аркаб. Министр полагает, что цены на это энергетическое сырье "вырастут в течение мая и июня в среднем до 35 долларов за баррель".

Аркаб добавил, что такая тенденция будет связана "с реализацией соглашения [ОПЕК+] о сокращении добычи сырой нефти".

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