Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий туроператорам
19:30 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
Результатами предоставления субсидии являются возврат средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также возврат в Россию туристов, находящихся в государствах, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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