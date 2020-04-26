Санкт-Петербург: В Мариинской больнице заразились коронавирусом около 50 сотрудников

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе больницы.

"Мы подтверждаем данную информацию - порядка 50 человек", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о числе сотрудников больницы, заразившихся коронавирусом.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что с полуночи Мариинская больница будет работать исключительно "на поступление пациентов с коронавирусом". В свою очередь в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга журналистам сообщили, что в больнице по результатам анализов подтверждено 17 случаев коронавируса. При этом карантин в учреждении не введен, больница, также подчеркнули в комитете, начинает прием пациентов с коронавирусом.

В воскресенье заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога этой же больницы Сергея Белошицкого, который умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.