Санкт-Петербург: В Мариинской больнице заразились коронавирусом около 50 сотрудников
20:30 26.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе больницы.
"Мы подтверждаем данную информацию - порядка 50 человек", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о числе сотрудников больницы, заразившихся коронавирусом.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что с полуночи Мариинская больница будет работать исключительно "на поступление пациентов с коронавирусом". В свою очередь в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга журналистам сообщили, что в больнице по результатам анализов подтверждено 17 случаев коронавируса. При этом карантин в учреждении не введен, больница, также подчеркнули в комитете, начинает прием пациентов с коронавирусом.
В воскресенье заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога этой же больницы Сергея Белошицкого, который умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
НОВОСТИ
- 19:30 26.04.2020
- Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий туроператорам
- 18:30 26.04.2020
- ОПЕК рассчитывает на цену в $40 за баррель ко второй половине 2020 года
- 17:45 26.04.2020
- Менее 40% французов верят, что власти справиться с кризисом - СМИ
- 17:15 26.04.2020
- Требуя открыть рынки фермеры заблокировали мост на въезде в Херсон - СМИ
- 16:45 26.04.2020
- Зеленский посетил Чернобыльскую зону и наградил спасателей, тушивших пожар
- 16:15 26.04.2020
- В Курске умер епископ с диагностированным коронавирусом
- 15:45 26.04.2020
- На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
- 15:15 26.04.2020
- В России снизились темпы роста числа заразившихся коронавирусом - Попова
- 14:45 26.04.2020
- При пожаре в Тайбэе свыше 50 были госпитализированы, пятеро погибли - агентство
- 14:15 26.04.2020
- На следующей неделе Путин сделает новое заявление по ситуации с коронавирусом - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать