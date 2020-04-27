От уплаты акциза на спирт могут освободить производителей дезинфицирующей продукции - СМИ
07:30 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов России разработало меры поддержки производителей дезинфицирующей продукции, в состав которой входит спирт. В Минфине предлагают внести поправки в Налоговый кодекс, разрешающие предприятиям приобретать денатурированный этиловый спирт без уплаты акциза, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным издания, производителям необходимо будет получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем для которой служит такой спирт. Свидетельство будет выдаваться налоговыми органами заявителям, у которых есть мощности по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции. Для получения документа необходимо будет предоставить список видов таких товаров с указанием номера свидетельства о государственной регистрации. После этого производители смогут закупать этанол для изготовления дезинфицирующей продукции, в том числе в емкостях более 100 мл.
Как сообщают "Известия", законопроект, разработанный с целью не допустить удорожания данной категории товаров, уже внесен в кабмин. Издание направило запрос в пресс-службу правительства РФ
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