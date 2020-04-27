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Почти в шесть раз может вырасти количество зарегистрированных безработных в РФ - НИУ ВШЭ

07:50 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество зарегистрированных безработных в России может вырасти практически в шесть раз - до 5,3 млн человек. Такие предположения делает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на обзор, подготовленный Институтом социальной политики НИУ ВШЭ.

"В последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев, - пояснила изданию директор Института социальной политики Лилия Овчарова. - Важно отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще 3 тыс. рублей".

Как отметила Овчарова, если учитывать, что власти направят на дополнительные выплаты пособий порядка 33,4 млрд рублей, в ближайшие три месяца служба занятости населения может ожидать обращений порядка миллиона человек, что более чем в два раза превышает приток зарегистрированных безработных. В ВШЭ добавили, что на данный момент помощь рассчитана на 2,5 млн человек.

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