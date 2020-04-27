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Мэра колумбийской столицы обвинили в нарушении карантина жители города - газета

07:40 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр столицы Колумбии Клаудия Лопес, которая является сторонником соблюдения жестких ограничительных мер во время пандемии коронавируса, обвиняется жителями города в нарушении карантина. Об этом в воскресенье сообщила газета "Тьемпо" со ссылкой на видео, которое снял житель Боготы.

На видео запечатлено, как Лопес посещает магазин вместе со своей супругой, сенатором Анхеликой Лосано. Инцидент спровоцировал волну критики среди боготинцев, поскольку согласно распоряжению колумбийских властей, во время карантина только один член семьи может покидать дом для совершения покупок.

Лопес пока не давала никаких комментариев. Лосано написала в "Твиттере", что зашла в магазин, чтобы помочь супруге донести покупки до дома.

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