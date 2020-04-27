Еще три региона Италии запросили помощь российских военнослужащих - посла РФ
08:00 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти итальянских областей Пьемонт, Апулия и Фриули - Венеция-Джулия обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на посла РФ в Италии Сергея Разова.
"Весть о героической работе наших военных облетела всю Италию, нам поступают сотни звонков, писем, в которых благодарят Россию, президента России, который откликнулся на просьбу итальянского премьер-министра и в оперативном порядке буквально за несколько дней прислал такой сводный отряд", - приводятся в публикации слова дипломата.
Разов также добавил, что "если бы российские военные делали не то, что требуется, таких просьб не поступало бы".
Ранее специалисты Вооруженных сил РФ совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех учреждениях для пожилых людей в провинции Брешиа в административной области Ломбардия на севере Италии. Кроме того, за помощью к РФ также обращалась итальянская область Пьемонт.
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