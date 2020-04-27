После пожара возобновила работу крупнейшая в РФ угольная шахта "Распадская"

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая российская угольная шахта "Распадская" в Междуреченске Кемеровской области, которая в пятницу временно приостановила работу из- за подземного пожара в забое, возобновила добычу и работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.

"Шахта работает в штатном режиме, добыча ведется", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, 24 апреля на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты "Распадская" произошел пожар. Горняки были эвакуированы, пострадавших нет. По данным МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано на площади 13 кв. метров. Предварительно установлено, что причиной происшествия стало возгорание кабеля проходческого комбайна. После инцидента шахта временно приостановила работу.