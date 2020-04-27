0
0
55
НОВОСТИ

После пожара возобновила работу крупнейшая в РФ угольная шахта "Распадская"

08:10 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая российская угольная шахта "Распадская" в Междуреченске Кемеровской области, которая в пятницу временно приостановила работу из- за подземного пожара в забое, возобновила добычу и работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.

"Шахта работает в штатном режиме, добыча ведется", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, 24 апреля на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного штрека шахты "Распадская" произошел пожар. Горняки были эвакуированы, пострадавших нет. По данным МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано на площади 13 кв. метров. Предварительно установлено, что причиной происшествия стало возгорание кабеля проходческого комбайна. После инцидента шахта временно приостановила работу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 27.04.2020
Для борьбы с пандемией Южная Корея выделит развивающимся странам более $400 млн
0
0
08:00 27.04.2020
Еще три региона Италии запросили помощь российских военнослужащих - посла РФ
0
88
07:50 27.04.2020
Почти в шесть раз может вырасти количество зарегистрированных безработных в РФ - НИУ ВШЭ
0
90
07:40 27.04.2020
Мэра колумбийской столицы обвинили в нарушении карантина жители города - газета
0
94
07:30 27.04.2020
От уплаты акциза на спирт могут освободить производителей дезинфицирующей продукции - СМИ
0
116
20:30 26.04.2020
Санкт-Петербург: В Мариинской больнице заразились коронавирусом около 50 сотрудников
0
695
19:30 26.04.2020
Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий туроператорам
0
710
18:30 26.04.2020
ОПЕК рассчитывает на цену в $40 за баррель ко второй половине 2020 года
0
794
17:45 26.04.2020
Менее 40% французов верят, что власти справиться с кризисом - СМИ
0
799
17:15 26.04.2020
Требуя открыть рынки фермеры заблокировали мост на въезде в Херсон - СМИ
0
822

Возврат к списку