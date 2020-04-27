Для борьбы с пандемией Южная Корея выделит развивающимся странам более $400 млн

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея предоставит в 2020 году развивающимся странам более 400 млн долларов на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил в понедельник на совещании правительства в Сеуле премьер-министр Хон Нам Ги.

"Средства будут предоставлены через южнокорейский Фонд развития экономического сотрудничества", - подчеркнул он. Также Сеул на фоне пандемии предоставит отсрочку по выплатам долга на сумму 110 млн долларов 26 государствам.

Премьер-министр отметил, что южнокорейской экономике угрожает "большой шок" в связи с негативным эффектом, оказанным распространением коронавируса в мире и его влиянием на глобальную торговлю: ростом неопределенности, падением цен на нефть и сокращением иностранных инвестиций. Он указал, что в первом квартале экономика страны сократилась на 1,4% по сравнению с предшествующим кварталом, это крупнейший спад с 2008 года. Значительно сократился также экспорт и рынок труда.

В этой связи Сеул намерен предпринять превентивные меры. В мае правительство представит план по привлечению инвестиций из-за рубежа, уже принято решение о выделении пакета помощи отечественным предприятиям на сумму 40 млрд долларов, добавил премьер.