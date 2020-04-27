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НОВОСТИ

Несколько стран собираются сегодня смягчить правила карантина

09:05 27.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Еще несколько стран планируют смягчить сегодня карантинные правила. Хорватия постепенно начнёт выходить из карантина. Там сегодня откроются все магазины, кроме торговых центров, возобновит работу общественный транспорт, ряд предприятий сферы услуг, за исключением тех, что предусматривают тесный контакт с посетителями. Снова заработают библиотеки, галереи, музеи.

В Чехии сегодня откроют магазины площадью до двух с половиной тысяч квадратных метров, а также тренажерные залы, зоопарки и ботанические сады. В Швейцарии первых клиентов после изоляции встретят парикмахерские и другие предприятия сферы услуг. Число людей, которым можно будет находиться в помещениях, ограничат.

Во Франции правительство обсудит с представителями власти в регионах и мэрами городов предстоящий выход страны из всеобщего карантина. Консультации проведут за день до того, как премьер Эдуард Филипп представит в парламенте план того как это будет происходить.

Ожидается что депутаты нижней палаты, где есть президентское большинство, в тот же день одобрят предложения главы правительства. Поэтапно смягчать ограничения начнут сегодня в Молдавии, Грузии и Азербайджане.

В Ливане после двухмесячного перерыва из-за пандемии возобновят работу предприятия агропромышленного сектора, розничной торговли и муниципальных служб. Кроме того откроются кондитерские с учетом роста спроса на их продукцию в период священного для мусульман месяца Рамадан.  Эхо Москвы

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