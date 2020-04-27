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"Сотрудника российской спецслужбы" заподозрили в подготовке покушения на первых лиц Праги - СМИ

09:20 27.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Сотрудника одной из российских спецслужб заподозрили в подготовке покушения на первых лиц в администрации Праги. Чешские силовики, как пишет местная пресса, утверждают, что предполагаемый участник покушения пользовался дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства.

В аэропорт имени Вацлава Гавела из России три недели назад прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство. В портфеле пассажира мог находиться смертельный яд рицин. Об этом пишет чешское издание Respect со ссылкой на источники.

По его данным, чешские спецслужбы знали о прибытии мужчины, они полагают, что отравляющее вещество предназначалось для двух политиков – главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который стал инициатором демонтажа памятника маршалу Коневу, а также мэра столицы Зденека Гржиба – он не так давно подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь политика Бориса Немцова. Обоих политиков взяли под круглосуточную охрану. Как пишет Respect, прибывший в Прагу мужчина, предположительно, является сотрудником российских спецслужб.

В Москве эту публикацию пока не комментировали.  Эхо Москвы

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