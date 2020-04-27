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Япония из-за пандемии запретила въезд из России и ряда других стран

09:32 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Соответствующее решение утвердил в понедельник правительственный штаб по мерам против коронавируса.

"Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля", - заявил по итогам заседания премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Также глава правительства утвердил продление приостановки выдачи виз всем иностранцам до конца мая.

В частности, эти правила теперь будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. В общей сложности список насчитывает 87 государств. Ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

Тем, кто был в указанных государствах проездом в течение двух недель перед посещением Японии, также будет отказано во въезде. В отношении России меры фактически носят формальный характер, поскольку авиасообщение между странами приостановлено с конца марта.

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