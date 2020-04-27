Россия вернулась в пятерку лидеров по расходам на оборону
10:00 27.04.2020 Источник: РБК
Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы $65,1 млрд, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
В 2018-м Россия потратила на военные нужды $61,4 млрд. Таким образом, за 2019 год ее расходы на оборону выросли на 4,5%. По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась на две позиции, с шестого на четвертое место. Он также публиковался в апреле. Но с тех пор SIPRI пересматривал данные по итогам всего 2018 года, и с учетом этого Россия поднялась лишь на одну строчку, с пятого на четвертое место.
В целом на страны из первой пятерки — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62% общего объема военных затрат в мире.
Вслед за этими государствами в списке идут Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея. РБК
НОВОСТИ
- 11:20 27.04.2020
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $20 за баррель
- 11:07 27.04.2020
- Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
- 11:00 27.04.2020
- Проблемная ситуация с коронавирусом продлится еще не больше двух месяцев, считает Песков
- 10:32 27.04.2020
- Заведениям общепита придется работать по новым правилам после окончания эпидемии - Попова
- 10:20 27.04.2020
- Регионам посоветовали не торопиться со снятием ограничений - СМИ
- 10:05 27.04.2020
- Минфин готов выделить дополнительные средства, если эпидемия коронавируса затянется
- 09:32 27.04.2020
- Япония из-за пандемии запретила въезд из России и ряда других стран
- 09:20 27.04.2020
- "Сотрудника российской спецслужбы" заподозрили в подготовке покушения на первых лиц Праги - СМИ
- 09:10 27.04.2020
- Международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента планируется провести в конце мая
- 09:05 27.04.2020
- Несколько стран собираются сегодня смягчить правила карантина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать