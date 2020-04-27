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НОВОСТИ

Россия вернулась в пятерку лидеров по расходам на оборону

10:00 27.04.2020 Источник: РБК

Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы $65,1 млрд, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2018-м Россия потратила на военные нужды $61,4 млрд. Таким образом, за 2019 год ее расходы на оборону выросли на 4,5%. По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась на две позиции, с шестого на четвертое место. Он также публиковался в апреле. Но с тех пор SIPRI пересматривал данные по итогам всего 2018 года, и с учетом этого Россия поднялась лишь на одну строчку, с пятого на четвертое место.

В целом на страны из первой пятерки — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62% общего объема военных затрат в мире. 

Вслед за этими государствами в списке идут Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея.  РБК

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