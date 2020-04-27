Минфин готов выделить дополнительные средства, если эпидемия коронавируса затянется
10:05 27.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Министерство финансов России готово выделить дополнительные средства, если эпидемия коронавируса затянется. Как сказал глава ведомства Антон Силуанов, власти готовы к такому развитию событий.
По словам Силуанова, министерство финансов готово взять около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечь около 1 триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется. Эхо Москвы
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