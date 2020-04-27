Минфин готов выделить дополнительные средства, если эпидемия коронавируса затянется

10:05 Источник: Эхо Москвы

Министерство финансов России готово выделить дополнительные средства, если эпидемия коронавируса затянется. Как сказал глава ведомства Антон Силуанов, власти готовы к такому развитию событий.

По словам Силуанова, министерство финансов готово взять около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечь около 1 триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется. Эхо Москвы