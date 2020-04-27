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НОВОСТИ

Регионам посоветовали не торопиться со снятием ограничений - СМИ

10:20 27.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с губернаторами. По данным источников “Ъ”, на нем может обсуждаться тема ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. По словам собеседника “Ъ”, в регионы поступила вводная не торопиться с решениями о снятии ограничений до совещания.

Эксперты считают, что ограничения будут продлены как минимум на майские праздники, но федеральные власти начнут искать возможности если не снять их, то хотя бы обозначить такую возможность.

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