Заведениям общепита придется работать по новым правилам после окончания эпидемии - Попова

10:32 Источник: Эхо Москвы

Заведениям общественного питания придется работать по новым правилам после того, как эпидемия коронавируса закончится. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, в случае, если на майских праздниках не произойдет срыва, то Россия может избежать резкого пика заболеваемости коронавирусом. Эхо Москвы