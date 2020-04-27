Международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента планируется провести в конце мая

09:10

Правительство Москвы при поддержке министерства культуры РФ вместе с компанией «Роскино», представляющей отечественную киноиндустрию за рубежом, проведут международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основным языком Key Buyers Event станет английский. Онлайн-показы, презентации проектов и переговоры между участниками пройдут на специальной цифровой платформе. Иностранным продюсерам, а также закупщикам фильмов, сериалов и анимации будет доступно около 150 часов видеоконтента.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной: «Это важный проект по поддержке российских компаний. В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, раньше не проводилось».

Заинтересованность в Key Buyers Event уже выразили крупнейшие российские игроки: холдинги «Национальная Медиа Группа» и ВГТРК; «Телекомпания НТВ», каналы «Пятница» и ТВ-3; дистрибьюторы «Централ Партнершип», Art Pictures Distribution; компании Art Pictures Studio, Bazelevs, PREMIER Studios; Yellow, Black and White Group, кинокомпании «CTB» и «Марс Медиа», видеосервис START, анимационные компании «Союзмультфильм», Wizart, ГК «Рики» и др.