Международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента планируется провести в конце мая
09:10 27.04.2020
Правительство Москвы при поддержке министерства культуры РФ вместе с компанией «Роскино», представляющей отечественную киноиндустрию за рубежом, проведут международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Основным языком Key Buyers Event станет английский. Онлайн-показы, презентации проектов и переговоры между участниками пройдут на специальной цифровой платформе. Иностранным продюсерам, а также закупщикам фильмов, сериалов и анимации будет доступно около 150 часов видеоконтента.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной: «Это важный проект по поддержке российских компаний. В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, раньше не проводилось».
Заинтересованность в Key Buyers Event уже выразили крупнейшие российские игроки: холдинги «Национальная Медиа Группа» и ВГТРК; «Телекомпания НТВ», каналы «Пятница» и ТВ-3; дистрибьюторы «Централ Партнершип», Art Pictures Distribution; компании Art Pictures Studio, Bazelevs, PREMIER Studios; Yellow, Black and White Group, кинокомпании «CTB» и «Марс Медиа», видеосервис START, анимационные компании «Союзмультфильм», Wizart, ГК «Рики» и др.
НОВОСТИ
- 10:00 27.04.2020
- Россия вернулась в пятерку лидеров по расходам на оборону
- 09:32 27.04.2020
- Япония из-за пандемии запретила въезд из России и ряда других стран
- 09:20 27.04.2020
- "Сотрудника российской спецслужбы" заподозрили в подготовке покушения на первых лиц Праги - СМИ
- 09:05 27.04.2020
- Несколько стран собираются сегодня смягчить правила карантина
- 09:00 27.04.2020
- В российской армии выявлено почти 900 случаев заражения коронавирусом
- 08:50 27.04.2020
- В РФ могут появиться кризисные центры для женщин пострадавших от домашнего насилия - СМИ
- 08:30 27.04.2020
- Для борьбы с пандемией Южная Корея выделит развивающимся странам более $400 млн
- 08:10 27.04.2020
- После пожара возобновила работу крупнейшая в РФ угольная шахта "Распадская"
- 08:00 27.04.2020
- Еще три региона Италии запросили помощь российских военнослужащих - посла РФ
- 07:50 27.04.2020
- Почти в шесть раз может вырасти количество зарегистрированных безработных в РФ - НИУ ВШЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать