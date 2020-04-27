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Проблемная ситуация с коронавирусом продлится еще не больше двух месяцев, считает Песков

11:00 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход на плато по распространению коронавируса в России ожидается к середине мая, а в июне ситуация станет полегче. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что "через пару месяцев" уже с трудом будут вспоминаться нынешние тяготы, связанные с коронавирусом. "Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше", - сказал Песков, отметив, что в Италии или Испании критическая фаза эпидемии продолжалась максимум полтора месяца.

"И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся", - уверен представитель Кремля.

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