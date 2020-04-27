Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $20 за баррель
11:20 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 6,8% - до $19,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:57 мск.
В свою очередь июньский фьючерс сорта WTI теряет 15,5% и торгуется на отметке $14,31 за баррель.
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