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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $20 за баррель

11:20 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 6,8% - до $19,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:57 мск.

В свою очередь июньский фьючерс сорта WTI теряет 15,5% и торгуется на отметке $14,31 за баррель.

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