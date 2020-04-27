Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Одинцовской подстанции скорой помощи
11:35 27.04.2020
|Фото Константина Семенца
"Мы сейчас новую практику ввели - проверяем состояние пациентов через компьютерную томографию. Потому что многие люди обращаются или просто с температурой, или с ОРВИ, опасаясь что это COVID-19, - сказал губернатор в общении с медиками. - Спасибо вам за работу, ведь такого количества вызовов с госпитализацией никогда не было. Берегите себя, вы должны обязательно использовать средства индивидуальной защиты. В том числе водители. Мы за субботу-воскресенье привлекли дополнительно еще 50 водителей из "Мострансавто".
Одинцовский округ также обслуживают Голицынская и Никольская подстанции, Звенигородский пост. В общей сложности - 28 медицинских бригад. В службе первичной медико-санитарной помощи муниципалитета задействовано свыше 350 человек - врачей, работников среднего звена, водителей. Всего в структуру скорой медицинской помощи Московской области входит 6 филиалов, 133 подстанций и постов, 43 диспетчерских пункта. Круглосуточно работают 500 бригад. В апреле они сделали почти 160 тыс выездов к пациентам. Нагрузка на каждую бригаду возросла на 20%.
"Нагрузка сейчас большая, количество вызовов увеличилось примерно на 100-160. На каждой подстанции созданы бригады, которые выезжают только для оказания помощи пациентов с коронавирусом. Стараемся снимать эту нагрузку, обзваниваем больных, рекомендации даем, поддерживаем их как можем, - сказала диспетчер приема вызовов Одинцовском скорой помощи Татьяна Морозова. - Хотим выразить слова благодарности за то, что нас обеспечивают жильем, питанием - это очень важно бригадам, потому что они работают, не заезжая на подстанции, обедают на ходу. Медработникам в гостиницах выделяют номера".
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