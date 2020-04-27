Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Одинцовской подстанции скорой помощи

11:35

Фото Константина Семенца

Губернатор Московской областипроверил работу Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи (ПСМП). Это центральная ПСМП в муниципалитете. Здесь работают более 130 человек, организовано 16 медицинских бригад. В автопарке 37 машин, практически все они не старше 5 лет. Сейчас на подстанцию поступает до 450 вызовов в сутки, примерно четверть из них - для оказания медпомощи или медэвакуации пациентов с COVID-19. При вызове проводится оценка состояния больного, пациент с признаками пневмонии транспортируется в центр компьютерной томографии для определения степени поражения легких воспалительными процессами. Далее он госпитализируется в стационар.

"Мы сейчас новую практику ввели - проверяем состояние пациентов через компьютерную томографию. Потому что многие люди обращаются или просто с температурой, или с ОРВИ, опасаясь что это COVID-19, - сказал губернатор в общении с медиками. - Спасибо вам за работу, ведь такого количества вызовов с госпитализацией никогда не было. Берегите себя, вы должны обязательно использовать средства индивидуальной защиты. В том числе водители. Мы за субботу-воскресенье привлекли дополнительно еще 50 водителей из "Мострансавто".

Одинцовский округ также обслуживают Голицынская и Никольская подстанции, Звенигородский пост. В общей сложности - 28 медицинских бригад. В службе первичной медико-санитарной помощи муниципалитета задействовано свыше 350 человек - врачей, работников среднего звена, водителей. Всего в структуру скорой медицинской помощи Московской области входит 6 филиалов, 133 подстанций и постов, 43 диспетчерских пункта. Круглосуточно работают 500 бригад. В апреле они сделали почти 160 тыс выездов к пациентам. Нагрузка на каждую бригаду возросла на 20%.

"Нагрузка сейчас большая, количество вызовов увеличилось примерно на 100-160. На каждой подстанции созданы бригады, которые выезжают только для оказания помощи пациентов с коронавирусом. Стараемся снимать эту нагрузку, обзваниваем больных, рекомендации даем, поддерживаем их как можем, - сказала диспетчер приема вызовов Одинцовском скорой помощи Татьяна Морозова. - Хотим выразить слова благодарности за то, что нас обеспечивают жильем, питанием - это очень важно бригадам, потому что они работают, не заезжая на подстанции, обедают на ходу. Медработникам в гостиницах выделяют номера".