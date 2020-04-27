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Россия выиграла международные соревнования по этичному хакингу CTFZone 2020

11:52 27.04.2020

25-26 апреля прошел финал международных соревнований по этичному хакингу CTFZone 2020, организатором которых является компания BI.ZONE. Победитель турнира примет участие в крупнейших CTF-соревнованиях в Лас-Вегасе.

В ходе соревнований CTF (Capture The Flag) команды решают практические задачи в области кибербезопасности, чтобы получить уникальную последовательность символов - "флаг". CTFZone является квалификационным этапом крупнейшего международного CTF-турнира DEF CON CTF, который проходит уже 30 лет в Лас-Вегасе: команда, которая побеждает в финале CTFZone, автоматически получает место в финале DEF CON CTF. Сейчас в мире всего шесть турниров по кибербезопасности, через которые можно попасть в финал DEF CON, и CTFZone - один из них.

По итогам отборочного тура CTFZone в ноябре, в котором приняло участие более 1000 команд из 84 стран, в финал прошли 10 сильнейших: команды из России, Китая, Италии, США, Польши и Японии. Шесть из них входят в десятку лучших команд мира согласно международному рейтингу участников CTF соревнования CTFtime.

Финал соревнований проходил онлайн в формате Attack/Defense: каждая команда получила выделенный сервер или небольшую сеть для поддержания ее функционирования и защиты. Во время игры команды набирали очки за корректную работу сервисов своего сервера и за похищенные флаги с серверов соперников. Чтобы быстрее обнаруживать как можно больше уязвимостей в сервисах противников и одновременно отражать атаки на собственную инфраструктуру, участникам необходимо было иметь знания во многих областях: от безопасности веб-приложений до прикладной криптографии и обратной разработки.

На время турнира команда BI.ZONE организовала круглосуточную поддержку пользователей: специалисты оперативно отвечали в специальном онлайн-чате, а также следили за работоспособностью систем.

В результате 24-часовой борьбы призовой фонд в 18 000 долл. разделили команды из России и Китая, которые заняли первые три места. Российская команда, которая заняла первое место, также получила право принять участие в финале DEF CON CTF.

"Для нас CTFZone - это всегда вызов. Мы стараемся очень ответственно подойти к организации соревнований, обеспечить бесперебойную работу нашей инфраструктуры, - отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. - В этом году помимо классических сервисов мы придумали задание на безопасность мобильных платформ, а также сервис с визуализацией. Команды в реальном времени могли увидеть, как написанные ими алгоритмы атакуют друг друга и какой из них оказывается эффективнее. Подобные сервисы уникальны для классического CTF-соревнования, и многие участники отметили, что это сделало состязание особенно интересным".

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