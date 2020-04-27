В Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области выявлено 76 зараженных коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области составляет 76, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Среди 207 человек, у которых подтвержден диагноз [в понедельник], 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо- Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости", - отметили в пресс-службе.