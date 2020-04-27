В Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области выявлено 76 зараженных коронавирусом
12:00 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области составляет 76, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Среди 207 человек, у которых подтвержден диагноз [в понедельник], 76 были выявлены в Свято-Троицком Серафимо- Дивеевском монастыре, где возник очаг заболеваемости", - отметили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 13:05 27.04.2020
- Акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в режиме онлайн - "Волонтеры Победы"
- 13:00 27.04.2020
- Ситуация с коронавирусом в ряде регионов РФ требует жесткого режима самоизоляции - Песков
- 12:32 27.04.2020
- Климатолог не исключил повторения жары лета 2010-го в этом году
- 12:20 27.04.2020
- Лай собак и неисправная автосигнализация могут привести к штрафам
- 12:05 27.04.2020
- Все лидеры "пятерки" СБ ООН поддержали идею Путина провести саммит - Лавров
- 11:52 27.04.2020
- Россия выиграла международные соревнования по этичному хакингу CTFZone 2020
- 11:35 27.04.2020
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Одинцовской подстанции скорой помощи
- 11:32 27.04.2020
- Южнокорейская разведка не фиксирует ничего необычного в КНДР
- 11:20 27.04.2020
- Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $20 за баррель
- 11:07 27.04.2020
- Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать