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Все лидеры "пятерки" СБ ООН поддержали идею Путина провести саммит - Лавров

12:05 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все лидеры "пятерки" государств - постоянных членов Совбеза ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Все лидеры других стран "пятерки" поддержали эту инициативу. Сначала это сделала КНР, затем Франция, США и в завершение Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", - сказал он.

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