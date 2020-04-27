Все лидеры "пятерки" СБ ООН поддержали идею Путина провести саммит - Лавров
12:05 27.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все лидеры "пятерки" государств - постоянных членов Совбеза ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
"Все лидеры других стран "пятерки" поддержали эту инициативу. Сначала это сделала КНР, затем Франция, США и в завершение Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", - сказал он.
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