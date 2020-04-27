Лай собак и неисправная автосигнализация могут привести к штрафам
12:20 27.04.2020 Источник: РБК
В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили ввести ответственность за нарушение тишины ночью, включая лай собак и неисправную автомобильную сигнализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.
«По итогам рассмотрения поступивших предложений были доработаны некоторые составы административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью проекта КоАП», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ч. 6 ст. 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность бездействия при совершении этого правонарушения. Здесь речь идет о тех гражданах, кто не предпринимает каких-либо мер для обеспечения тишины. «Например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — пояснили в Минюсте. РБК
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